Клещи в Карелии покусали почти 3 тысячи человек

С начала сезона в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей обратилось - 2938 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Карелии.

По данным ведомства, в Петрозаводске зарегистрировано 1274 обращения.

"С начала сезона зарегистрировано 24 случая клещевого энцефалита и 28 случаев клещевого бореллиоза, что не превышает уровень аналогичного периода 2017 года", - рассказали в ведомстве.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы во всех районах и городских округах республики кроме Калевальского района.