Клещи в Карелии покусали почти 3 тысячи человек

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С начала сезона в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей обратилось - 2938 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Карелии.
По данным ведомства, в Петрозаводске зарегистрировано 1274 обращения.
"С начала сезона зарегистрировано 24 случая клещевого энцефалита и 28 случаев клещевого бореллиоза, что не превышает уровень аналогичного периода 2017 года", - рассказали в ведомстве.
Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы во всех районах и городских округах республики кроме Калевальского района.
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