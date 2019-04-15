Клещи покусали уже двух жителей Карелии

Обращения по поводу присасывания клеща были зафиксированы в Прионежском районе, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Напомним, первое обращение по поводу присасывания клеща было зарегистрировано 30 марта в п. Ладва - Ветка.

Второй случай присасывания зарегистрирован также в Прионежском районе д. Педасельга.

Специалисты призывают заранее сделать прививки против клещевого энцефалита.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти, отмечают в ведомстве.

Прием клещей проводится лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия", по адресу Петрозаводск, ул. Пирогова, 12, подъезд №10.

Телефон для справок: 75-06-65.