Клещи продолжают кусать жителей Карелии несмотря на холода

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 33, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 3061 человек, из них детей – 792. Неделю назад было 3028 обращений (на 33 меньше).

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 17,9% от числа обратившихся.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 15 (+3) случаев заболевания клещевым энцефалитом и 20 (+2) случаев заболевания клещевым боррелиозом.