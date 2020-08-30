Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Девушка пострадала в ДТП в Карелии
Сегодня 09:19
Остался один день до завершения подготовки жилфонда Петрозаводска к отопительному сезону 4
Сегодня 11:42
Семейная пара из соседнего государства незаконно выловила ведро плотвы в Карелии 1
Сегодня 12:29
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА В ОЛИМПИЙСКОМ УЧИЛИЩЕ, ДОХОДЫ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ И ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ ПЕТРОЗАВОДСКА
30.08.2020 19:00
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 2
Сегодня 11:00

Клещи продолжают кусать жителей Карелии

Новости. Общество
15:52, 31 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Загрузка...

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 3001 человек, из них детей – 780, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 44 (из них – 11 детей). Если неделю назад было 2957  обращений, то на сейчас их уже  3001.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 18% от числа обратившихся.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 11 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 18 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

За прошедшую неделю зарегистрировано 2 случая подозрения на клещевой энцефалит (в Петрозаводске).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение

Аналитика

Сегодня 15:43
Обществоведение
Добровольно-принудительный укол 1
В Карелии Роспотребнадзор требует, чтобы работодатели массово прививали своих сотрудников от гриппа; бизнес называет эти требования абсурдом и нарушением прав.
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп
Сегодня 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 2
Сегодня 11:00
К началу учебного года готовы 1
26.08.2020 16:30
Не к рукам 15
25.08.2020 15:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:40
Без политики
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
Базовая кафедра клинической офтальмологии медицинского института ПетрГУ открылась в Офтальмологическом центре Карелии.
Карелия: есть ли жизнь после юбилея? 15
28.08.2020 11:53
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»