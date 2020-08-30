Клещи продолжают кусать жителей Карелии

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 3001 человек, из них детей – 780, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 44 (из них – 11 детей). Если неделю назад было 2957 обращений, то на сейчас их уже 3001.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 18% от числа обратившихся.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 11 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 18 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

За прошедшую неделю зарегистрировано 2 случая подозрения на клещевой энцефалит (в Петрозаводске).