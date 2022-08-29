Клещи в Карелии почти в два раза снизили свою активность

К 28 августа в республике было зафиксировано 26 нападения клещей на человека, что почти в два раза меньше, чем за прошедшую неделю.

По данным Роспотребнадзора, на 28 августа в лечебные учреждения Карелии с жалобами на присасывания клещей обратились 2736 человек, из них 563 ребенка. За минувшую неделю число присасываний составило 26, в том числе пострадали 8 детей. Для сравнения, за предыдущую неделю клещи 44 раза атаковали жителей Карелии.

В Петрозаводске было зарегистрировано 10 обращений, 4 из них — дети. Всего же нападения были зарегистрированы во всех административных территориях Карелии, кроме Муезерского и Калевальского районов.

Клещи, снятые с людей, оказались поражены возбудителями различных инфекций. Клещевым боррелиозом болели 29,7% кровососов, клещевой энцефалит нашли у 1% снятых клещей, моноцитарного эрлихиоза — у 2,7%, а гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0,04% клещей.

Прививки против клещевого энцефалита с начала года сделали 12 294 человека, в том числе 5 105 детей.