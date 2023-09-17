Клещи за неделю напали на 61 жителя Карелии

Роспотребнадзор республики опубликовал еженедельную статистику нападениям клещей на жителей региона.

За прошедшие семь дней с жалобами на укусы клещей обратился 61 человек, из них 10 детей. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано семь обращений граждан, в том числе, клещи покусали двух детей.



Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Жалобы на укусы опасных членистоногих специалисты зафиксировали во всех районах Карелии.

В целом, по состоянию на 17 сентября, в медицинские организации обратились 2 267 человек, из них 548 детей. В Петрозаводске зарегистрировано 697 обращений граждан, в том числе от 188 несовершеннолетних.



С начала эпидсезона лабораторно подтверждено 24 случая клещевого боррелиоза (в частности, у четырех детей), 26 случаев вирусного энцефалита (в том числе, у трех детей).