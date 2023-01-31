Клиент банка на севере Карелии разломал банкомат, зажевавший его карту

В Беломорске местный житель устроил погром в отделении банка, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Беломорского района позвонила бдительная гражданка и сообщила, что в фойе одного из филиалов банка разбушевался посетитель. В общественном месте мужчина наносил удары руками и ногами по банкомату, а затем вырвал провода из сети, чем окончательно вывел технику из строя.

По адресу была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Житель Беломорска 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, признался в содеянном. Он рассказал, что собирался снять денежные средства, но банкомат «зажевал» банковскую карту. Мужчина разозлился и не совладал с эмоциями.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, либо ареста на срок до трех месяцев.