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Клиенты Россельхозбанка смогут летать Победой на 20% дешевле

Новости. Общество
12:01, 26 Декабря 2020
фото: © rshb.ru
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Стартовала совместная акция Россельхозбанка, платежной системы JCB и авиакомпании "Победа".

"Скидка 20% на Победу с картой JCB": в период действия специального предложения держатели карт JCB Россельхозбанка смогут приобретать авиабилеты на все направления полетов авиаперевозчика в любые доступные даты с 20-процентной скидкой.

Акция продлится до 20 апреля 2021 года включительно. Чтобы воспользоваться предложением клиентам банка необходимо будет перейти на сайт Победы, при оформлении билетов ввести промокод JCB2020 и оплатить бронь картой JCB Россельхозбанка. Скидка будет применяться к базовым и пакетным тарифам авиакомпании максимум на 5 транзакций по каждой карте JCB банка в период проведения акции.

"Несмотря на ограничения, мы видим, что у россиян сохранился интерес к поездкам и путешествиям. Уверены, что предложенная Россельхозбанком совместно с партнерами акция на перелеты внутри страны и отдельные международные направления поможет россиянам спланировать свой отдых. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников, когда многие планируют путешествия - ради впечатлений или встречи со своими родными и друзьями", - прокомментировал директор Санкт – Петербургского регионального филиала Алексей Кольчик.

Подробная информация об условиях проведения акции размещена на сайте РСХБ и авиакомпании "Победа".

АО "Россельхозбанк" Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Условия вклада:

Вклад открывается на имя вкладчика, а также в пользу третьего лица.

Срок вклада – 31 день, 91 день, 180 дней, 270 дней, 365 дней, 395 дней, 455 дней, 540 дней, 730 дней, 910 дней, 1095 дней, 1460 дней – для вкладов в рублях РФ и долларах США;
1095 дней.

Минимальный размер первоначального взноса:

- при открытии в офисе Банка:  10 000 рублей РФ / 150 долларов США;
- при открытии через дистанционные канали обслуживания: 3 000 рублей РФ / 50 долларов США.

Выплата процентов производится по Вашему выбору:
- в день окончания срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада;
- в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика, открытый в Банке;
- ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также по окончанию срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада (капитализация);
- ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также по окончанию срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика, открытый в Банке.

Пополнение вклада не предусмотрено.

Максимальная сумма вклада не ограничена.

Расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены.

При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования" в соответствующей валюте.

Автоматическая пролонгация вклада ограничена и производится на тот же срок на условиях и под процентную ставку в соответствующей валюте, действующих в Банке на дату пролонгации. По вкладам на срок 31 день количество пролонгаций составляет не более 5 раз, по вкладам на срок 91 день – не более 3 раз, по вкладам на иные сроки, за исключением вкладов на сроки 31 и 91 день – не более 2 раз. В случае принятия Банком решения о прекращении приема вкладов на определенные сроки, пролонгация ранее открытых на такие сроки вкладов не осуществляется.

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