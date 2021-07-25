«Клиники на Чайкиной» делают срочные ПЦР-тесты

Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.

Границы открываются, и все больше людей собираются в отпуск. Сегодня россияне могут посетить 31 страну. Если у вас нет прививки от коронавируса и вы не переболели COVID-19 в последние полгода, для въезда на территорию большинства «доступных» стран потребуется справка с отрицательным результатом теста (ПЦР) на ковид. И важная оговорка: тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Как подготовиться к поездке правильно и сократить хлопоты, читайте здесь.

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