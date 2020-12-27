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"Клиники на Чайкиной": сдать тесты на коронавирус COVID-19 теперь можно и по субботам

Новости. Экономика
09:40, 28 Декабря 2020
фото: © "Клиники на Чайкиной"
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Анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать теперь и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".

Для записи на анализ достаточно заполнить специальную форму на сайте и согласовать удобное время с администратором клиники. Оформление всех необходимых документов происходит дистанционно, чтобы исключить контакты пациента с персоналом и другими посетителями клиники.

Какие виды тестирования на наличие в организме новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводят "Клиники на Чайкиной" читайте здесь.

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