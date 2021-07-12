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Ключи у пьяного угонщика в Карелии отобрали дети хозяина машины

Новости. Криминал
13:42, 13 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

В Кондопоге пьяный угонщик не успел выехать со двора, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратился 53-летний горожанин. Пока его не было дома, его микроавтобус пытались угнать.

Сотрудники уголовного розыска разобрались в ситуации и установили подозреваемого — 29-летнего знакомого заявителя. Тот рассказал, что в тот день отдыхал с друзьями на берегу. В какой-то момент ему захотелось проведать жителя одного из частных домов, однако того дома не оказалось.

Уходя с чужого двора, отдыхающий увидел припаркованный автомобиль. Окна его были открыты, а ключи находились в замке зажигания. Недолго думая, мужчина сел на водительское сиденье и отъехал к воротам. Однако открыть их не успел: из дома вышли дети хозяина и забрали ключи от машины.

В ходе опроса подозреваемый сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и просто хотел прокатиться. По факту угона возбуждено уголовное дело.

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