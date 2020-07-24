Клубника станет новым брендом Карелии, уверен Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что через несколько лет карельская клубника станет новым брендом региона.

Об этом руководитель республики пишет на своей странице в "ВКонтакте".

"Карельская клубника. Спасибо карельским фермерам. Уверен, пройдёт ещё несколько лет и это станет новым брендом Карелии", - пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, он выиграл уже много споров с московскими друзьями. Все, отведав карельской клубники, честно признавались, что вкуснее ягоды не пробовали в жизни, отмечает Парфенчиков.

Руководитель региона заявил, что фермерам власти будут помогать.

"Вопрос каждого держу на личном контроле. Очень надеюсь, к примеру, что в этом году предоставим под крупные новые плантации клубники земельные участки фермерскому хозяйству Юлии Шелемех. Сейчас эти наделы сельскохозяйственных угодий, находящиеся в федеральной собственности, переданы в ведение Карельского филиала РАН. Решение об условиях аренды найдём", - уверен Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что калитка станет первым территориальным брендом в Карелии.