Клумба с цифрой 315 появится в Петрозаводске

Оригинальная цветочная композиция к празднованию Дня города будет создана на проспекте Карла Маркса, сообщили в администрации Петрозаводска.

Специалисты комбината благоустройства продолжают украшение клумб Петрозаводска.

Изображение из разноцветных декоративных растений в виде цифры 315 украсит на этой неделе клумбу возле парка Ямка. С начала лета работники городского комбината благоустройства уже декорировали несколько десятков цветников в разных районах Петрозаводска.

Сложные орнаменты созданы на клумбах набережной Онежского озера, возле мемориала Вечный огонь, в Губернаторском парке. В этом году для украшения города предусмотрено использование более 225 тысяч саженцев декоративных растений. В основном, это пепельник, тагетес, петуния, виола, сальвия, бегония, но есть и новые виды.

Несколько дней назад зацвели ирисы на засеянной многолетними растениями клумбе на улице Пушкинской, которую оформили работники ботанического сада ПетрГУ.