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Книга про бывшего главу Петрозаводска Николая Левина получила приз

Новости. Общество
16:03, 25 Апреля 2021
фото: Галина Гореликова / ВК
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Книга «Николай Левин - моряк, хозяйственник, парламентарий» получила специальный приз от Заксобрания республики.

Издание «Николай Левин - моряк, хозяйственник, парламентарий», составленное автором Ольгой Миммиевой, получило специальный приз от Законодательного Собрания Карелии в рамках мероприятия «Книга года РК — 2020». Об этом сообщила депутат Заксобрания республики Галина Гореликова в соцсети.

Книга о бывшем мэре Петрозаводска Николае Левине была представлена в Заксобрании региона 24 декабря 2020 года. Сообщалось, что издание было выпущено по инициативе Сергея Катанандова в издательстве «Скандинавия».

Николай Левин умер 12 октября 2018 года в аэропорту Москвы из-за тромба.

С декабря 1995 года по февраль 2000 года Николай Левин был главой местного самоуправления Беломорского района. В 2000–2009 гг занимал пост председателя Законодательного собрания Республики Карелия. С июля 2009 года по сентябрь 2013 года был главой Петрозаводского городского округа. С 17 февраля 2014 года Николай Левин возглавлял работу Отделения Пенсионного фонда России по Республике Карелия.

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Комментарии

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Zim
2021-04-25 18:22:23
О покойниках или хорошо, или никак, вероятно стоит помолчать? Мимиева, Шлейкин, кто ещё хочет стать заслуженным журналистом?
кир2
2021-04-25 18:16:48
Жалко его, не дожил до пенсии , которую сам себе и отодвинул . За что боролся на то и напоролся ,
Русский мужик
2021-04-25 18:06:24
Входил в совет 6 директоров Сумского лпх ( 300 работников ) и исправно получал дивиденды когда рабочие по полгода не получали зарплату .
врунофф
2021-04-25 17:39:25
Сложно обвинить его в непорядочности. Пожалуй самым порядочным был.
Гость
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