Книга про бывшего главу Петрозаводска Николая Левина получила приз

Книга «Николай Левин - моряк, хозяйственник, парламентарий» получила специальный приз от Заксобрания республики.

Издание «Николай Левин - моряк, хозяйственник, парламентарий», составленное автором Ольгой Миммиевой, получило специальный приз от Законодательного Собрания Карелии в рамках мероприятия «Книга года РК — 2020». Об этом сообщила депутат Заксобрания республики Галина Гореликова в соцсети.

Книга о бывшем мэре Петрозаводска Николае Левине была представлена в Заксобрании региона 24 декабря 2020 года. Сообщалось, что издание было выпущено по инициативе Сергея Катанандова в издательстве «Скандинавия».

Николай Левин умер 12 октября 2018 года в аэропорту Москвы из-за тромба.

С декабря 1995 года по февраль 2000 года Николай Левин был главой местного самоуправления Беломорского района. В 2000–2009 гг занимал пост председателя Законодательного собрания Республики Карелия. С июля 2009 года по сентябрь 2013 года был главой Петрозаводского городского округа. С 17 февраля 2014 года Николай Левин возглавлял работу Отделения Пенсионного фонда России по Республике Карелия.