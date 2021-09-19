Книга про царство медведей вышла в Карелии

В республике вышел в свет большой фотоальбом о жизни бурых медведей.

Издательство «Скандинавия» презентовало книгу «В медвежье царство — с фотоаппаратом». Об этом сообщил в соцсети Михаил Скрипкин.

Автором текста и фотографий выступает Константин Шатенев.

«Книга Константина Шатенева о жизни и фотосъёмке бурых медведей в текстах и фотографиях. Камчатка. Аляска. Карелия», — гласит описание издания.

В книге содержится более 350 фотографий. Научными консультантами выступили Валентин и Сергей Пажетновы.

Ранее сообщалось, что в Тверской области трагически погиб спасатель медвежат Валентин Пажетнов. Известный ученый был основателем Центра спасения медвежат-сирот. Он оказывал помощь и карельским животным.