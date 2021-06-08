Погиб ученый, спасший осиротевших медвежат из Карелии

В Тверской области трагически погиб спасатель медвежат-сирот Валентин Пажетнов.

Известный ученый, основатель Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области Валентин Пажетнов трагически погиб. Об этом пишет «АиФ Тверь».

По предварительной информации, во время рыбалки перевернулась лодка, и ученый утонул.

В 1985 семья Пажетновых организовала в деревне Бубоницы Торопецкого района уникальную биологическую станцию «Чистый лес». Ее главной целью было выходить медвежат-сирот и выпустить их в лес. Медвежата не должны были привыкать к человеку, чтобы самостоятельно выжить в дикой природе. За все время существования проекта на волю было выпущено более 200 особей, оставшихся без мамы. «Чистый лес» стал известен по всему миру, а опыт полученный̆ тут, перенимают другие страны по сей день.

Именно в центр Пажетновых попали трое медвежат, обнаруженных лесорубами в берлоге в Карелии. При заготовке леса на территории поселка Вяртсиля во время спила дерева была обнаружена медвежья берлога. Лесорубы совершенно случайно потревожили семью медведей. Медведица покинула берлогу и убежала, а через некоторое время вдруг стали вылезать детеныши.

После переезда в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области один умер из троих медвежат умер, а двоих удалось выходить.