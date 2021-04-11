Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Застрявшие на размытой дороге в Карелии фуры перекрыли движение – водители стоят в пробке 7 часов 5
11.04.2021 11:38
Второе название улиц Петрозаводска будет написано на ливвиковском диалекте карельского языка - для кого? 16
11.04.2021 13:36
На следующей неделе в Россию придет похолодание 1
11.04.2021 18:40
Объявлен в розыск мужчина, который ушел из инфекционной больницы в Петрозаводске и пропал 2
11.04.2021 21:17
Кратковременное тепло идет в Петрозаводск 1
11.04.2021 13:57
Ослепленный солнцем водитель не попал в полосу на дороге в Петрозаводске и устроил ДТП (ВИДЕО) 3
11.04.2021 14:53
В Карелии многие умерли, не дождавшись закона о «детях войны» 2
11.04.2021 16:45

Двое из троих медвежат, найденных в Карелии лесорубами, выжили и идут на поправку

Новости. Общество
08:25, 12 Апреля 2021
фото: Центр спасения медвежат-сирот Вконтакте
Загрузка...

Трое медвежат, обнаруженных лесорубами в берлоге в Карелии, заболели после переезда в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, один умер, а двоих удалось выходить.

«Савва и Северина идут на поправку, но мы вместе с госпиталем дикой природы продолжаем лечение и тщательное наблюдаем за медвежатами», - сообщили специалисты Центра спасения медвежат-сирот.

Напомним, при заготовке леса на территории поселка Вяртсиля во время спила дерева была обнаружена медвежья берлога. Лесорубы совершенно случайно потревожили семью медведей. Медведица покинула берлогу и убежала, а через некоторое время вдруг стали вылезать детеныши. Зная, что напуганная медведица больше не вернется и медвежата погибнут, заготовители обратились к персоналу зоопарка с просьбой приютить медведей и спасти их от гибели.

В результате медвежат перевезли в Тверскую область в Центр спасения медвежат-сирот. Один медвежонок умер, а двоих удалось.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-04-12 09:35:16
Здоровья мишкам!
карел
2021-04-12 09:24:03
позитивная заметка
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

09.04.2021 12:50
Обществоведение
«Высший пилотаж финской архитектуры» 5
Старинная церковь в карельском поселке Леппяниеми пережила две войны, но оказалась забыта республиканскими властями.
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 11
08.04.2021 11:50
"Озлобленность против России и Красной Армии" 10
07.04.2021 14:35
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
05.04.2021 11:51
10 тысяч не дожили 6
05.04.2021 10:00
Вся аналитика

Чтиво

09.04.2021 18:48
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»