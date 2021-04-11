Двое из троих медвежат, найденных в Карелии лесорубами, выжили и идут на поправку

Трое медвежат, обнаруженных лесорубами в берлоге в Карелии, заболели после переезда в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, один умер, а двоих удалось выходить.

«Савва и Северина идут на поправку, но мы вместе с госпиталем дикой природы продолжаем лечение и тщательное наблюдаем за медвежатами», - сообщили специалисты Центра спасения медвежат-сирот.

Напомним, при заготовке леса на территории поселка Вяртсиля во время спила дерева была обнаружена медвежья берлога. Лесорубы совершенно случайно потревожили семью медведей. Медведица покинула берлогу и убежала, а через некоторое время вдруг стали вылезать детеныши. Зная, что напуганная медведица больше не вернется и медвежата погибнут, заготовители обратились к персоналу зоопарка с просьбой приютить медведей и спасти их от гибели.

В результате медвежат перевезли в Тверскую область в Центр спасения медвежат-сирот. Один медвежонок умер, а двоих удалось.