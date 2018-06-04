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Новости. Общество
16:59, 04 Июня 2018

Ко Дню республики в Беломорском районе отремонтируют дороги

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Ремонт участков автомобильной дороги "Пушной – Беломорск" идёт по графику, сообщили в Минтрансе Карелии.

Дорожное полотно обновили уже на шести участках магистрали.

Общая протяжённость готовых участков составила 1,2 км, а их общая площадь – 7,5 тысяч кв.м.

Дорожникам предстоит заасфальтировать ещё 7,8 км отфрезерованных участков дороги площадью 37,5 тыс.кв.м. По информации подрядчика, работы выполняются согласно установленному графику и должны быть завершены до 1 июля 2018 года.

Ремонт участков автомобильной дороги "Пушной – Беломорск" выполняется в соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в Беломорском муниципальном районе. Государственный контракт заключен с ООО "Кондопожское ДРСУ". Стоимость работ составляет 46,2 млн. рублей.

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Комментарии

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deep
2018-06-04 19:17:32
А как «повезло» Кондопоге: ни одной «нормальной» улицы, а местное ДРСУ работает за 300 с лишним км. У нас же: ден5г нет , но вы держитесь. И интересно: за счёт такой «экономики» будет сделано меньше кв. метров или ДРСУ получит убытки?
zanoza
2018-06-04 17:53:12
Повезло Беломорску :)
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