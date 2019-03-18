Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов рассказал об акции протеста, которая состоится 23 марта в Петрозаводске.

Депутат Заксобрания Карелии, лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов в эфире программы "Накипело" на канале "ТНТ-Онего" рассказал о проведении акции протеста, которая состоится 23 марта в Петрозаводске.

Митинг, который проведут коммунисты в Петрозаводске, состоится в рамках всероссийской акции в защиту социально-экономических прав граждан. Главные требования - остановить антисоциальные реформы и грабительскую политику российской власти в отношении граждан страны. Речь пойдет об антинародных законах, принятых "Единой Россией" с подачи правительства и одобренных президентом, – о повышении ставки НДС, увеличении пенсионного возраста, запрета на критику власти в Интернете и т.д. Участники акции выступят против последствий принятия всех этих законов – против роста цен и тарифов, отмены пенсий для миллионов россиян и т.д.

Как отметил Евгений Ульянов, социально-экономическое положение большинства жителей страны значительно ухудшилось:

"Когда человек всю свою зарплату тратит на еду и квартплату, ему приходится выбирать. Больше ни на что не остается".

Как стало известно, власти Петрозаводска отказали КПРФ в проведении митинга на Студенческом бульваре. Акция протеста состоится в субботу, 23 марта в 12 часов в гайд-парке в устье реки Лососинки (на набережной Онежского озера чуть ниже гостиницы "Карелия".