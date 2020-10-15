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"Когда "домашние" косметологи берутся делать уколы, одному богу известно, чем это может закончиться"

Новости. Общество
09:54, 16 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Известный косметолог Петрозаводска рассказала об опасности уколов красоты от новоиспеченных лжеспециалистов.

Врач-дерматолог и косметолог, создатель Северо-Западной косметологической школы Людмила Власова высказала свое мнение о так называемых "домашних косметологах", которые сегодня работают чуть ли не в каждом подъезде.

"Это на их совести! Если эти люди делают неузаконенные процедуры и продают нелицензионную продукцию, я конечно не юрист, но знаю, что их действия подпадают под уголовную статью.

Когда такие новоиспечённые косметологи (хорошо еще, если это врач, а бывает и средний медработник), берутся делать уколы, одному богу известно, чем это может закончиться. Если честно, я больше всего не понимаю людей, которые, рискуя своим здоровьем, ходят к таким лжеспециалистам. Из-за того, что дешево? Так ведь здоровье потом ни за какие деньги не купишь!" – сказала петрозаводский косметолог Людмила Власова.

Подробнее читайте в рубрике "Кофе со сливками".

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