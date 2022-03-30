Когда начнется сокращение очереди на землю для многодетных семей в Петрозаводске

Очередь за бесплатными земельными участками для многодетных семей в Петрозаводске начнет сокращаться к концу года после принятия изменений в Генеральном плане города.

Об этом сообщила в эфире телеканала ОТР министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.

«В проекте Генерального плана предусмотрено 4 территории, которые полностью позволяют закрыть потребность многодетных семей. Нужно только время ожидания принятия Генерального плана. К концу года такое принятие планируется, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, связанных с согласованием. И очередь по многодетным по городу Петрозаводску начнет, соответственно, поэтапно закрываться», — пояснила Свидская.

По ее словам, на бесплатное получение земельных участков претендует около 2,8 тыс. многодетных семей Петрозаводска.