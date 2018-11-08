Когда в Карелию придет зима, рассказали в карельском Гидрометцентре

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда завершится аномально теплая для ноября погода.

По словам Елены Ишкиной, в этом году в ноябре температура воздуха превышает норму на 4-5 градусов.

"Аномально теплая погода в ноябре должна завершится в третьей декаде месяца, - сказала Ишкина, - после 20 ноября в Карелию придут минусовые температуры, которые будут сохраняться отрицательными в дневные и ночные часы".

Елена Ишкина уточнила, что в ближайшие выходные в Карелии похолодает, но ненадолго.

"В субботу, воскресенье – 10 и 11 ноября ночные температуры будут отрицательными – от ноля до -4 градусов, а днем ожидается 0…+3, - сообщила Елена Ишкина, - погода прояснится, осадки, морось, прекратятся, но уже в понедельник тепло вновь вернется в республику и сохранится до 20-х чисел месяца".