890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО) 15
24.12.2020 14:40
Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии – погибли два человека (ФОТО) 1
24.12.2020 19:21
Названы автомобили с самыми надежными двигателями
24.12.2020 19:10
Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, гособвинение запросило 2 года и один месяц колонии-поселения 8
24.12.2020 17:45
Стало известно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Карелии
24.12.2020 13:24
Стала известна кандидатура нового министра природных ресурсов Карелии 4
24.12.2020 16:48
Подсчитано, какую пенсию будут получать жители Карелии с 1 января 8
24.12.2020 11:57

Когда восстановится международный туризм: плохие прогнозы

Новости. Общество
09:06, 25 Декабря 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Возобновление активных международных туристических потоков может произойти не раньше второго полугодия 2021 года.

Об этом заявила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Въездные потоки, не думаю, что восстановятся раньше 2022 г. А если говорить о таких активных туристических потоках, не думаю, что это произойдет раньше второго полугодия следующего года", – сказала Догузова.

Оборот туристической отрасли, по ее словам, сильно зависит от въездных потоков. По прогнозам ведомства, в 2021 году продолжится восстановление внутреннего туризма. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. "Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей", – подытожила глава ведомства.

Ранее директор ГБУ "Информационный туристский центр РК" Алексей Тигушкин о туристическом буме в Карелии - многие популярные объекты приняли больше туристов, чем в прошлом году.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Чтиво

24.12.2020 11:18
Без политики
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
Новый год 2021 уже совсем близко! Для взрослых не только дарить, но и выбирать подарки детям приятно и увлекательно.
Комиссар Каттани 14
23.12.2020 15:45
"ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги работы за год
23.12.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»