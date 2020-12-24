Когда восстановится международный туризм: плохие прогнозы

Оборот туристической отрасли, по ее словам, сильно зависит от въездных потоков. По прогнозам ведомства, в 2021 году продолжится восстановление внутреннего туризма. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. "Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей", – подытожила глава ведомства.

Ранее директор ГБУ "Информационный туристский центр РК" Алексей Тигушкин о туристическом буме в Карелии - многие популярные объекты приняли больше туристов, чем в прошлом году.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".