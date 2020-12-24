Когда восстановится международный туризм: плохие прогнозы

Возобновление активных международных туристических потоков может произойти не раньше второго полугодия 2021 года.
Об этом заявила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
"Въездные потоки, не думаю, что восстановятся раньше 2022 г. А если говорить о таких активных туристических потоках, не думаю, что это произойдет раньше второго полугодия следующего года", – сказала Догузова.
Оборот туристической отрасли, по ее словам, сильно зависит от въездных потоков. По прогнозам ведомства, в 2021 году продолжится восстановление внутреннего туризма. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. "Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей", – подытожила глава ведомства.
Ранее директор ГБУ "Информационный туристский центр РК" Алексей Тигушкин о туристическом буме в Карелии - многие популярные объекты приняли больше туристов, чем в прошлом году.
Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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