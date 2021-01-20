Количество детей в Карелии, заразившихся коронавирусом, за сутки увеличилось на 9 человек

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 20 января по статистике в Карелии было 33402 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3149 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 21 января, – уже 33687 ковидных больных, из них 3171 – это дети, то есть за сутки в Карелии 22 ребенка заразились коронавирусом (20 января коронавирус был выявлен у 13 детей)

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 285 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 33687 человека. Выздоровели – 28013. Умерли 207 пациентов.