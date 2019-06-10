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Новости. Общество
21:05, 10 Июня 2019
фото: © Рixabay/ilyessuti

Количество кошек и собак в квартире могут ограничить

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Возможное число питомцев предлагают рассчитывать исходя из метража жилплощади.

Возможное число питомцев в доме или квартире предлагают рассчитывать исходя из метража жилплощади, а руководство регионов хотят попросить выделить деньги на приюты для животных, в том числе конфискованных диких зверей. Такие рекомендации комитета совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию правительству и минприроды планируют утвердить на заседании комитета, пишет "Парламентская газета" с ссылкой на сенатора Ирину Гехт.

В документе говорится о том, что необходимо "установить нормативы критериев по количеству содержания животных на квадратный метр жилого помещения многоквартирных и частных жилых домов".

Также кабмину рекомендуют разработать поправки в законодательство, устанавливающие административную ответственность за нарушение норм закона об ответственном обращении с животными, в том числе за жестокое обращение с ними. Сейчас предусмотрена только уголовная ответственность. Она наступает за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Административные наказания могли бы применяться за менее тяжкие правонарушения, для которых сегодня ответственность не предусмотрена – например, если действия живодёра не привели к увечью жертвы.

В Комитете призывают правительство принять нормы об обязательной идентификации домашних животных и установить штрафы за нарушение ветеринарных правил их регистрации и содержания. Кроме того, необходимо создать и внедрить единую информационную базу данных учёта домашних животных, считают сенаторы.

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