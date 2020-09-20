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Количество мобильных прививочных пунктов в Петрозаводске увеличат до пяти

Новости. Общество
12:32, 21 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Кампания по иммунизации против вирусов гриппа набирает обороты, сообщили в Минздраве Карелии.

Мобильные прививочные бригады работают в Петрозаводске и районах республики.

Если в предыдущие годы в столице Карелии для вакцинации был задействован только один медицинский комплекс, который по графику работал в разных микрорайонах Петрозаводска, то в преддверии нынешнего эпидсезона по гриппу и ОРВИ привиться можно будет в пяти точках, у крупных торговых центров. 

С начала прививочной кампании четверть от планового количества граждан уже прошли иммунизацию против вирусов сезонного гриппа.

Напомним с 21 сентября петрозаводчане смогут сделать прививку около одного из гипермаркетов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-09-21 13:01:27
Чтобы впарить ненужные прививки, организуют и оплачивают автобусы, оборудуют мобильные пункты, подвозят бюджетников и пр. А чтобы обеспечить каждодневную потребность в донорской крови, даже в центре города не способны организовать кабинет. Не говоря уже о передвижном пункте...
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