Количество мобильных прививочных пунктов в Петрозаводске увеличат до пяти

Кампания по иммунизации против вирусов гриппа набирает обороты, сообщили в Минздраве Карелии.

Мобильные прививочные бригады работают в Петрозаводске и районах республики.

Если в предыдущие годы в столице Карелии для вакцинации был задействован только один медицинский комплекс, который по графику работал в разных микрорайонах Петрозаводска, то в преддверии нынешнего эпидсезона по гриппу и ОРВИ привиться можно будет в пяти точках, у крупных торговых центров.

С начала прививочной кампании четверть от планового количества граждан уже прошли иммунизацию против вирусов сезонного гриппа.

Напомним с 21 сентября петрозаводчане смогут сделать прививку около одного из гипермаркетов.