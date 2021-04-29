Количество смертей от коронавируса в Карелии увеличилось до 469

Еще три смерти от COVID-19 зарегистрировано в республике.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 30 апреля, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончались 73-летний житель Петрозаводска и 67-летняя жительница Сегежи, в Питкярантской ЦРБ умерла 85-летняя жительница поселка Харлу. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии скончались уже 469 пациентов с коронавирусом.

За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 41 человека. Из этого числа заболевших – 33 человека, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, пять человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных в республике теперь составляет 45761.

За минувшие сутки выздоровели еще 47 человек. Всего выписанных по выздоровлению уже 43823 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7452,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3268,6 случая, по Северо-Западу – 5737,5.

Накануне две смерти от COVID-19 были подтверждены в Карелии.