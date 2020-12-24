Количество смертей от коронавируса в России приближается к 54 тысячам

За последние сутки в России зарегистрировано 563 летальных случая от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 29 018 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 992 706 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 398 254 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 27 397 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 563 летальных исхода жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 53 659 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 88 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано - 516 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 декабря остаются 651 362 человека.