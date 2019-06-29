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Новости. Общество
15:33, 29 Июня 2019
фото: pixabay

Количество сыра, масла и творога в магазинах Карелии сократится

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Прилавки магазинов могут опустеть из-за введения электронной ветеринарной сертификации на молочную продукцию.

С 1 июля в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация молочных продуктов. Что, по словам представителей розничной торговли и производителей молока, грозит перебоями с поставками молочной продукции в магазины и предприятия общепита, а также ростом цен на сыр, масло и творог, так как на подготовку к нововведениям дали мало времени, пишут РИА Новости.

Электронный ветеринарный сертификат (ЭВС) — "цифровой паспорт" молочного продукта позволит отследить всю его историю от фермы, где было произведено молоко, до прилавка магазина. ЭВС будут храниться в автоматизированной информационной системе Россельхознадзора, которая называется "Меркурий".

Ввести ЭВС на молочку планировали еще год назад, с 1 июля 2018-го. Тогда правительство смогли убедить, что у этой новации высокие риски роста цен на продукцию и образование дефицита товара.

В этом году, несмотря на возражения, систему решили ввести.

С 1 июля электронные ветеринарные сертификаты должны оформляться на молочные продукты с самой высокой долей выявленного фальсификата, включая сыры, масло, творог. ЭВС на цельное молоко, кисломолочные продукты и мороженое, которые фальсифицируют крайне редко, понадобятся с 1 ноября.

При всех спорах и ведомственные специалисты, и молочники, и представители торговли сходятся в одном: новая система резко снизит количество молочного фальсификата на полках магазинов.

"Введение ЭВС на готовую продукцию уничтожит фальсифицированные бренды, — подчеркнул замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. — Прекратится нелегальный оборот молочного сырья. Более того, сделать продукцию в подвале под чужой маркой не получится".

Но, как сообщает РИА Новости, потребители, привыкшие покупать дешевую молочку в магазинчике у дома или на ближайшем рынке, в понедельник, 1 июля, могут увидеть пустые прилавки и будут вынуждены ехать в сетевой супермаркет.

С понедельника количество сыра, масла и творога в магазинах ЯНАО и Астраханской области сократится примерно в четыре раза, в Мурманской — в два с лишним, а из сахалинских магазинов молочные продукты могут исчезнуть совсем.

Кроме того, существенно опустеют прилавки в Ханты-Мансийске, на Камчатке, в Забайкальском крае, Карелии, Хабаровском крае, Ленинградской области, Кабардино-Балкарии, Челябинской, Новосибирской, Московской областях, в Москве, Красноярском крае и на Алтае. Именно в этих субъектах Федерации ситуация с молочным фальсификатом вызывает "наибольшую озабоченность" Россельхознадзора.

Сколько времени понадобится производителям, чтобы заместить в перечисленных регионах исчезнувший фальсификат качественной молочной продукцией, и какие будут в итоге цены, остается только гадать.

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Комментарии

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User
2019-06-29 16:50:24
Значит увеличится количество сырных, творожных и прочих продуктов из пальмы и сои, которые сертифицировать не нужно. Правительство же все о народе думает, как сократить долю бедного населения.
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