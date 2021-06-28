Количество тяжелых случаев коронавируса увеличилось в Карелии в среднем на 18%

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков рассказал о начале пика третьей волны пандемии коронавируса в регионе.

По словам министра здравоохранения Карелии, третья волна коронавируса намного сильнее, чем вторая.

«Всю мощность коек нам пришлось развернуть в течение трех дней. Во время второй волны мы их разворачивали постепенно, в течение двух месяцев. Сейчас в ковидные стационары поступает в среднем 120 человек. Средний возраст пациентов с COVID-19 в период третьей волны составляет от 41 до 50 лет. Во вторую волну средний возраст был 70-75 лет. Количество тяжелых случаев в третью волну увеличилось в среднем на 18%, в основном за счет пациентов молодого возраста 27-45 лет, которые, минуя амбулаторный этап, сразу поступают в стационар. Для установления диагноза им нужно сделать компьютерную томографию, а это дает дополнительную нагрузку на аппараты СКТ», — пишет министр на своей странице в соцсети.

Глава Минздрава напомнил, что до пандемии в Петрозаводске был всего один аппарат спиральной компьютерной томографии. Сегодня их пять. Все они работают в круглосуточном режиме и пока справляются с нагрузкой.

«При выполнении томографии у пациентов молодого возраста часто обнаруживается значительное поражение легких — кт 3-4 при давности заболевания 3-5 дней. Болезнь развивается стремительно. Это отражается и на количестве летальных исходов. Палаты ИТАР в Республиканской инфекционной больнице и Госпитале для ветеранов войн работают с максимальной нагрузкой, койки постоянно находятся в обороте. Так, в РИБ до 65% пациентов ИТАР в сутки переводятся на инвазивную вентиляцию легких. Среднее количество дней на ИВЛ у пациента составляет 48 часов с частым фатальным исходом», — уточнил Михаил Охлопков.

Как отметил министр, в подавляющем большинстве тяжело заболевшие — это непривитые граждане.

Ранее сообщалось, по данным на 29 июня, четыре человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 626. Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 173 жителей республики, из них 169 непривитых. Общее число инфицированных составляет 49980 человек.