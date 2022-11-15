Количество вакансий на предприятиях Карелии выросло, а число безработных сократилось

Работодатели Карелии заявили в службы занятости о наличии 9153 вакантных рабочих мест, что 20,8% больше, чем год назад.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия», где проанализирована ситуация на рынке труда по состоянию на 1 октября.

Рост числа вакансий привел к тому, что на каждые 10 свободных рабочих мест приходилось в среднем по 6 человек, не занятых трудовой деятельностью.

Одновременно сократилось численность безработных. По состоянию на 1 октября государственной службе занятости было официально зарегистрировано в качестве безработных 4456 человек, что на 21,1% меньше, чем годом ранее.