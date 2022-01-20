Количество заражений коронавирусом в России за сутки увеличилось почти на 50 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России быстро растет, приближаясь к 11 миллионам, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 49 513 случаев COVID-19 в 85 регионах. Днем ранее это число составляло менее 39 тысяч.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 987 774 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 975 052.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 24 719 человек.

По данным на 21 января, за сутки в России подтверждено 692 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 324 752 пациента.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 316 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти от ковида, выздоровел 321 человек.