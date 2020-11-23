890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Названы победители голосования по благоустройству территорий в Петрозаводске в 2021 году
23.11.2020 12:30
Минстрой разъяснил позицию о временной отмене взносов за капремонт в Карелии 13
23.11.2020 13:07
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус 17
23.11.2020 13:10
Глава Карелии запретил пожилым людям ездить в общественном транспорте 38
23.11.2020 12:07
Глава Карелии потребовал от работодателей перевести сотрудников с хроническими заболеваниями на удаленку 12
23.11.2020 12:22
Глава штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии Игорь Корсаков прокомментировал ситуацию со смертностью (ВИДЕО) 4
23.11.2020 15:52

Количество зараженных коронавирусом в России превысило 2 млн человек

Новости. Общество
11:21, 24 Ноября 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
Загрузка...

Общее число инфицированных COVID-19 в России на 24 ноября составляет 2 138 828 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 24 326 случаев COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 24 ноября составляет 2 138 828 человек. Выздоровел за время пандемии 1 634 671 человек, выписаны по выздоровлению за сутки 23 226 пациентов.

За все время в России от коронавируса скончался 37 031 человек, за последние сутки подтвержден 491 летальный исход с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 73,3 млн тестов на коронавирус, за минувшие сутки - 362 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 ноября остаются 480 896 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-11-24 11:59:43
Устаревшая уже новость, однако.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой

Аналитика

23.11.2020 15:00
Политкухня
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 4
Подготовленный карельскими парламентариями пакет поправок в Основной закон республики не стал "по-настоящему народным документом".
"Идет война" 22
23.11.2020 12:12
Торфяной щит для Онего 1
20.11.2020 15:17
УФНС по Карелии: уплата налогов должна быть неизбежной, но комфортной
20.11.2020 14:23
Пиявки – маленькие чудо-лекари
19.11.2020 14:24
Вся аналитика

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»