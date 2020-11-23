Количество зараженных коронавирусом в России превысило 2 млн человек

Общее число инфицированных COVID-19 в России на 24 ноября составляет 2 138 828 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 24 326 случаев COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 24 ноября составляет 2 138 828 человек. Выздоровел за время пандемии 1 634 671 человек, выписаны по выздоровлению за сутки 23 226 пациентов.

За все время в России от коронавируса скончался 37 031 человек, за последние сутки подтвержден 491 летальный исход с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 73,3 млн тестов на коронавирус, за минувшие сутки - 362 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 ноября остаются 480 896 человек.