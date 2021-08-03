Колледжи Карелии получат 145 млн рублей на новые мастерские

Карелия прошла отбор Минпросвещения России на получение субсидии для обновления материально-технической базы колледжей, сообщил глава Минобразования и спорта республики Роман Голубев.

Более 145 млн рублей республика получит на создание новых мастерских по федеральному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», пишет министр образования и спорта на своей странице в соцсети.

По словам Романа Голубева, в 2022 году планируется обновить базу в 12 мастерских, в 2023 — в 14 мастерских и в 2024 году — в 4 мастерских.

«Всего запланировано открытие 30 новых мастерских, в том числе по следующим, уникальным для нашей республики направлениям: сборка корпусов металлических судов, внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов, интеллектуальные системы учёта электроэнергии, технологии информационного моделирования BIM, веб-дизайн и разработка, дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани)», — пишет глава Минобразования и спорта республики.

По мнению Романа Голубева, открытие мастерских позволит повысить качество обучения и проводить занятия в современных условиях на высокотехнологичном оборудовании. В результате выпускники наших колледжей и техникумов будут обладать конкурентными практическими навыками, что поможет им претендовать на лучшие места на рынке труда.

Ранее сообщалось, музыкальный колледж в Петрозаводске нуждается в ремонте из-за подтопления подвала.