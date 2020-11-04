Коллектив музея "Кижи" об архитекторе Куспаке: "Уход Владислава Николаевича невосполнимая утрата для всех нас"

В Музее-заповеднике "Кижи" выразили соболезнования родным и близким своего главного архитектора Владислава Куспака.

Напомним, сегодня стало известно о смерти бывшего главного архитектора Петрозаводска Владислава Куспака. Он скончался в больнице после тяжелой продолжительной болезни.

Как сообщается на сайте музея, член союза архитекторов России, Владислав Куспак, участник и победитель многих архитектурных и дизайнерских конкурсов и выставок, входил в число ведущих архитекторов Карелии. Его профессиональный диапазон простирался от проектов научной реставрации памятников культурного наследия до комплексного проектирования современных городских микрорайонов. Здания, возведенные по его проектам, украшают не только Петрозаводск и остров Кижи, но и многие районы Карелии.

В музее-заповеднике "Кижи" отмечают, что заслуги Владислава Николаевича были признаны не только в нашей республике, но и на всероссийском уровне, а также за рубежом. Он умел все: сделать эскиз ледовой скульптуры, разработать дизайн выставки, создать систему навигации по острову Кижи, запроектировать экспозиционные пространства, провести экспертизу градостроительной документации и плана управления объектом Всемирного наследия «Кижский Погост». Под его руководством выполнены одобренные ЮНЕСКО эскизные проекты входных зон музея на острове Кижи и в деревне Оятевщина.

"Для Владислава Николаевича не существовало проходных проектов и малосущественных деталей: каждая мелочь находила свое место в целостной картине, эффективно работала на достижение общей цели, служила гармоничной частью единого художественного образа. Уход Владислава Николаевича — выдающегося профессионала и прекрасного человека — невосполнимая утрата для всех нас. С нами останутся плоды его трудов, созданные за многие годы плодотворной работы", - говорится в некрологе.

Сотрудники музея выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Владислава Николаевича.

О месте и времени прощания с Владиславом Николаевичем Куспаком будет сообщено позе.