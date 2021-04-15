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Коллекторы «Сбера» проверят должников на детекторе лжи

Новости. Общество
19:10, 15 Апреля 2021
фото: © Андрей Любимов / РБК
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Коллекторское агентство Сбербанка «АБК» внедрило технологию, которая помогает сотрудникам определить правдивость ответов должников при общении.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Теплицкого.

«Голосовой скоринг — это фактически набор метрик, набор моделей, которые научились в рамках свободного диалога с клиентом предсказывать, вводит в заблуждение клиент или не вводит, обманывает или не обманывает. Мы научились предсказывать… по полу, по возрасту, по интонациям с применением метрик эмоций, если человек обещает оплатить задолженность, он действительно ее оплатит или все-таки вводит в заблуждение, пытается отсрочить срок погашения задолженности и не хочет договариваться», — рассказал он в ходе конференции «Цифровая трансформация взыскания».
Эксперимент начался 1,5-2 года назад, а точность определения правдивости ответов клиента у модели в настоящее время составляет около 76%.

«Мы пошли дальше с этой технологией. Где можно применить этот „детектор лжи“? Да в принципе во всех сферах деятельности. Сейчас мы экспериментируем в рамках проектах HR-платформы — проводим собеседования с кандидатами на массовые вакансии и отбираем — там тоже есть шкала от 0 до 100, — этот человек нам больше подходит или меньше, на эти вопросы он отвечает честно или нечестно», — поделился Теплицкий.

Данный робот также может применяться для проверки интереса клиента к какой-либо услуге, добавил он.

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Комментарии

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наташка
2021-04-15 19:21:01
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