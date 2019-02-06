Коллекцию янтаря и старинную серебряную посуду украли с дачи жительницы Карелии

Сотрудники уголовного розыска в Лахденпохском районе раскрыли кражу.

По данным МВД Карелии, утром 4 февраля в дежурную часть полиции поступило сообщение о краже с незаконным проникновением в загородный дом, который находится в Приладожье и принадлежит жительницы Петрозаводска.

Как выяснили сотрудники полиции, кто-то повредил замок входной двери, проник в дом и похитил оттуда немалое количество предметов обихода, технику. К примеру, исчезли соковыжималка, электробритва, самовар, а также старинная серебряная посуда, коллекция янтаря, статуэтки, игрушки.

"Уточняется сумма причиненного ущерба – в настоящее время заявительница оценивает его в 100 тыс. рублей, поясняя, что старинная утварь была ей дорога как память о предыдущих поколениях родственников", - отметили в ведомстве.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 50-летний мужчина. Проживает он в том же населенном пункте, а потому знал, что хозяйка далеко и должна приехать не скоро. Часть похищенного сотрудники полиции нашли у подозреваемого, а некоторые вещи тот сдал в пункт приема металлолома.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража" возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.