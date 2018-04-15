Колодец в Карелии, в который провалился ребенок, закрыли ограждением

В Сегеже оградили колодец, в который вечером в субботу провалился ребенок.

Как сообщалось ранее, в субботу около 20.00 во дворе дома №37 по улице Спиридонова. Ребенок наступил в лужу, но это оказался затопленный колодец глубиной около 1,5 метров. Мальчик провалился. Очевидцы его вытащили и сообщили в МЧС.

В воскресенье около колодца появилось небольшое ограждение, чтобы избежать подобных происшествий.