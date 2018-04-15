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Новости. Общество
11:23, 15 Апреля 2018

Колодец в Карелии, в который провалился ребенок, закрыли ограждением

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В Сегеже оградили колодец, в который вечером в субботу провалился ребенок.

Как сообщалось ранее, в субботу около 20.00 во дворе дома №37 по улице Спиридонова. Ребенок наступил в лужу, но это оказался затопленный колодец глубиной около 1,5 метров. Мальчик провалился. Очевидцы его вытащили и сообщили в МЧС.

В воскресенье около колодца появилось небольшое ограждение, чтобы избежать подобных происшествий.

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Комментарии

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Чокнутый
2018-04-15 12:19:48
Надо виновника открытого колодца туда вниз головой опустить на сутки ,потом и у других желание отпадёт оставлять открытыми....
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