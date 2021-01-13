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Колония хиппи появилась в Музыкальном театре Карелии

Новости. Культура
12:23, 14 Января 2021
фото: © Музыкальный театр Карелии
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Зрители не увидят пушкинских цыган в опере "Алеко", премьера которой состоится 16 и 17 января в Музыкальном театре Карелии.

Оперой Рахманинова "Алеко" в начале декабре должен был открыться фестиваль молодых звезд оперы "ОпераVita", но по причинам, связанным с эпидемиологической ситуацией, премьеру перенесли на январь, а генеральная сдача спектакля прошла в закрытом режиме. 16 и 17 января Музыкальный театр познакомит со своей новой работой широкого зрителя.

Поставила спектакль по произведению Рахманинова, написанного им по пушкинской поэме "Цыганы", Анна Осипенко. Она стала в этом сезоне главным режиссером карельской оперы.

"Режиссер увидела в сюжете "Алеко" историю о современных людях, не связывая их с какой-либо этнической группой. Это кочевники XXI века, исповедующие идею свободы от социума, условностей, цивилизации. Пушкинских цыган сменили люди, похожие на хиппи, они живут своей вольной жизнью, объединяются для поддержки друг друга, не терпят насилия, открыто выясняют отношения. Перенеся действие в некое условное место, напоминающее колонию хиппи, режиссер пригласила на театральную сцену мастеров трикинга и капоэйры, прыгающих через голову и демонстрирующих трюки и приемы боевых искусств. В спектакле это выглядит очень колоритно", - рассказали в Музыкальном театре.

Как отметили в театре, прочтение партитуры Рахманинова главным дирижером Музыкального театра Михаилом Синькевичем, его работа с солистами и оркестром заслуживает особого внимания. Главные партии в спектакле исполняют Наталья Ландовская и Дарья Батова (Земфира), Павел Назаров и Максим Аксенов (Алеко), Александр Ватолкин и Юрий Заряднов (Старый цыган).

Напомним, спектакль Музыкального театра Карелии попал в лонг-лист "Золотой Маски".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-14 12:27:41
Да уж. "Живут своей вольной жизнью", а работать кто будет? Чего вы несёте в массы, деятели культуры?
Гость
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