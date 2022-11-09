Колония особого режима ждет молодого жителя Карелии, который избил инвалида ради наживы

В Кеми мужчина избил инвалида и отобрал у него банковскую карту, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, в августе 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у магазина в Кеми, напал на инвалида. Подсудимый два раза ударил инвалида по голове стеклянной бутылкой, после чего пригрозил еще избить и отобрал банковскую карту. Денежными средствами воспользовался по своему усмотрению.

Кемский городской суд, учитывая уже имеющуюся судимость кемлянина, по совокупности приговоров назначил 35-летнему подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.