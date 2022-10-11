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Колония строгого режима примет на 1,4 года безработного рецидивиста, обокравшего магазин в Карелии

Новости. Криминал
08:40, 23 Ноября 2022
фото: © ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Житель Кондопоги отправится на 5 лет в колонию строгого режима за кражу из магазина, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в один из дней июля нигде не работающий, злоупотребляющий спиртными напитками, ранее судимый за аналогичные деяния 31-летний житель Кондопоги приехал в Прионежский район ои обокрал сетевой магазин.

Находясь в торговом зале, безработный кондопожанин собрал с прилавков продукты питания и несколько бутылок алкоголя на общую сумму более 5 тысяч рублей, и, спрятав похищенное, покинул торговую точку, не заплатив. Украденное злоумышленник впоследствии сбыл третьим лицам.

Преступление было выявлено работниками магазина в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения. После их обращения в полицию Прионежского района было возбуждено уголовное дело, виновный установлен в ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе предварительного расследования гражданин способствовал дознанию, принес извинения и возместил причиненный преступлением ущерб представителю потерпевшего.

В соответствии с позицией государственного обвинителя мужчине отменено условно-досрочное освобождение по ранее вынесенному приговору суда, окончательно назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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