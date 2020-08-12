Команда из Карелии заняла призовое место в кинотуре

В августе на территории Кенозерского национального парка прошел кинотур КеноVision 2020, на который приехала и команда из Петрозаводска, сообщили в Минкультуры Карелии.

Участники в сложных условиях создавали киноработы, которые после оценивали режиссеры, продюсеры и сценаристы. Почетное место заняла работа карельской съемочной группы.

В деревне Масельга Архангельской области более ста участников создавали свои киноработы. У молодых кинематографистов и любителей стояла сложная задача – снять фильм на территории национального парка без электричества и света.

Команда из Карелии за два дня сняла короткометражную комедию под названием "Пробы" про кастинг, который, скорее всего, мог произойти и в реальной жизни.

Фильм занял второе место. Режиссером работы выступил Арсений Васильев, продюсером – Софья Алексеева. В главных ролях блистали замечательные Юлия Прохорова и Сергей Корнеев.