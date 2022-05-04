«Командный игрок»: Любарский подвел «человеческие» итоги года работы по посту главы Петрозаводска

Владимир Любарский рассказал о своей работе в мэрии, где ему год назад вручили удостоверение Главы Петрозаводского городского округа.

Как отметил Владимир Любарский, ровно год назад, 14 мая 2021 года, состоялась церемония с участием депутатов Петросовета, в ходе которой ему вручили удостоверение главы Петрозаводского городского округа и символический атрибут власти – церемониальный нагрудный знак.

«В этот день мне бы хотелось сказать пару слов об итогах в человеческом и личном измерении, - пишет глава города на своей странице в соцсети. - Не секрет, что на пост главы Петрозаводска я пришел с должности заместителя главы республики по внутренней политике. С первого дня своей работы я воспринимал себя как командного игрока, задача которого помогать Артуру Олеговичу Парфенчикову в реализации всех задач, программ и проектов по социально-экономическому развитию столицы Карелии. А задач перед администрацией города было поставлено - в первую очередь жителями Петрозаводска – немало. Скажу прямо, оправдать ожидания горожан нам удавалось во многом за счет поддержки, которую оказывали нашему городу Глава республики и правительство Карелии в целом».

Любарский поблагодарил Парфенчикова и всех коллег за деятельное участие в жизни Петрозаводска отметив, что за его работой был строгий контроль.

«Расслабляться нам не давали ни единого дня. Но при этом была и методическая, и организационная и, конечно же, финансовая поддержка. Напомню, что только на этот год Петрозаводск получил от республики почти полтора миллиарда рублей на дальнейшее развитие и благоустройство. Эти поддержка и доверие главы республики остаются для меня одними из главных достижений и итогов года», - считает Люарский.

По мнению главы Петрозаводска, без системного взаимодействия властей города и республики ему было бы труднее заручиться доверием со стороны горожан.

«Еще одним итогом первого года работы стало появление рядом со мной новых друзей, соратников или единомышленников. Можно по-разному назвать этих людей, главное в том, что их объединяет. Они все хотят и готовы работать над развитием города. Возможно, у каждого есть свое представление о том, в каком направлении должен развиваться Петрозаводск - мы не всегда и не во всем согласны. Порой нам приходится спорить, но, друзья, не будем забывать: в споре рождается истина. За год работы мне довелось пообщаться со множеством общественников, инициативных горожан, представителей социально ответственного бизнеса, сотрудниками творческих союзов и объединений – не буду сейчас специально никого отдельно упоминать.Суть в том, что год работы подарил мне знакомство с людьми, которые хорошо знают наш город и искренне хотят участвовать в его судьбе», - пишет Владимир Любарский.

Еще одним итогом своей работы за год в мэрии глава города считает то, что он лучше узнал Петрозаводск.

«Иного результата, пожалуй, и не могло быть. Ежедневно общаясь с горожанами – в том числе на этой странице - я смог посмотреть на наш город вашими глазами. Я смог увидеть такие уголки, которых раньше не замечал, узнать о том, о чем прежде не слышал. Наш город, несмотря на все военные испытания и разрушения, сохранил богатое наследие, у него интересная яркая история и – не сомневаюсь – замечательное будущее» - уверен мэр.