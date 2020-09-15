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Комета скрылась за березой: дачник считает, что увидел метеорный поток в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 16 Сентября 2020
фото: youtube.com / Vesti Karelia / скриншот
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Житель Петрозаводска стал свидетелем необычного природного явления: он считает, что увидел метеорный поток.

Житель столицы Карелии Валерий Марков заявил, что увидел метеорный поток, когда находился на даче в Прионежском районе. На месте предполагаемого падения небесного тела остался обожженный котлован и фрагменты необычных камней, рассказал он. Об этом сообщает ГТРК "Карелия".

Марков рассказал съемочной группе, что стал свидетелем движения в небе необычного тела.

"Выплывает светящаяся, как сказать, сфера, полусфера яркая белая. Движется в направлении на восток. Ну и потом комета, значит, скрылась между большой березкой и сосняком ... Сколько-то секунд прошло. Взрыва не слышно. Значит, решил, что она упала в какое-то мягкое место, не взорвалась, ни в дом не попала.. Значит, вполне реально найти", - рассказал очевидец.

Затем Валерий Марков направился на поиски возможного места падения объекта и обнаружил котлован в полутора километрах от своего участка. 

Сообщается, что один из найденных на месте события камней сейчас готовят к исследованию в институте геологии КарНЦ РАН. Предполагается, что до конца сентября ученые определят происхождение фрагмента найденной породы.

Ранее сообщалось, что зимой этого года необычный объект был обнаружен в небе над Карелией.

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