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«Наверху принимают без часов»: очевидец смертельного ДТП в Карелии эмоционально обратился к водителям

Новости. Происшествия
09:37, 26 Января 2023
фото: © Shooting Star Studio / shutterstock

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Профессиональный водитель, ставший очевидцем аварии, унесшей жизни трех человек в Сегежском районе, уверен, что трагедии можно было избежать.

Его эмоциональное обращение ко всем участникам дорожного движения опубликовано на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

Я за рулем давно, и так получилось, что все время за рулем, исколесил всю Карелию, пол России, даже за рубежом поездить успел. Ездил и в ночь, и в дождь и в снег, и в гололед, и в туман. Накатал не один миллион километров. И, естественно, насмотрелся аварий. Видел множество трупов, видел мозги наружу, реки крови, месиво из металла и тел. Видел как встреча с лосем тела пополам разрезает. Видел последние вздохи людей. Это страшно и ужасно. Я помню всё! Став очевидцем аварии в Сегежском районе, я вновь думаю, не сверни фура на встречку, не пойди на обгон, я бы не писал этот текст. Не несись эта фура, ехал бы спокойно за мной. Не несись СИД, разбил бы машину, но все были бы живы, может с травмами, но живы», — написал очевидец.

По его мнению, каждый участник дорожного движения должен помнить, что от смерти никто не застрахован.

«Хочу обратиться ко всем водителям любых транспортных средств. Пожалуйста! Соблюдайте ПДД! Соблюдайте скоростной режим! Следите за дорожными условиями! Держите дистанцию! Всегда помните! Вас ждут дома, ценят и любят родные и близкие! И никогда! Слышите, никогда не садитесь за руль даже после первой рюмки!.. Огромное количество людей гибнет на дорогах! И виновники, и не виновные. Невзирая на пол, возраст и социальный статус. Дороге плевать, какая у Вас тачка, сколько денег, кто Вы. Итог один. И потому прошу! Уважайте друг друга! Не спешите! Лучше на час позже, но живым! Помните, наверху принимают без часов!», — обратился водитель.

Как сообщалось ранее, по предварительной версии, 56-летний житель Саратовской области, водитель тягача SCANIA, направлявшегося в сторону Петрозаводска, на спуске при попытке совершения обгона попутной колонны легковых автомобилей допустил занос транспортного средства, в результате чего произошло столкновение со встречным легковым автомобилем «Kia Ceed», 

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