Прокуратура Карелии взяла под контроль расследование смертельного ДТП с тремя погибшими

Прокурор Сегежского района контролирует установление обстоятельств ДТП со смертельным исходом, сообщили в надзорном ведомстве.

В минувший вторник, 24 января, около 19.40 на 743-м километре федеральной трассы «Кола» в Сегежском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительной версии, 56-летний житель Саратовской области, водитель тягача SCANIA, направлявшегося в сторону Петрозаводска, на спуске при попытке совершения обгона попутной колонны легковых автомобилей допустил занос транспортного средства, в результате чего произошло столкновение со встречным легковым автомобилем «Kia Ceed», двигавшимся в сторону Костомукши.

В результате ДТП погибли три человека — 38-летний водитель иномарки и его пассажиры — 62-летний мужчина и 61-летняя женщина.

С целью координации деятельности сотрудников ГИБДД и следственных органов на место происшествия выезжал прокурор Сегежского района Виктор Тимошенко.

Установление обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры района.

Ранее ГИБДД показала фото с места смертельной аварии.