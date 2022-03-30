Кометы из Петрозаводска до Сенной Губы этим летом будут ходить трижды в неделю

Минтранс Карелии объявил конкурс среди организаций для перевозки пассажиров водным транспортом.

Как сообщили в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, объявлен конкурс для организации в навигационный период 2022 года перевозок водным транспортом по маршруту Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Сенная Губа – Петрозаводск.

В соответствии с техническим заданием перевозки из столицы Карелии до Сенной Губы и обратно планируется осуществлять 3 раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям.

Дата подведения итогов определения перевозчика – 7 апреля.

Ранее в Минтрасе Карелии сообщили, самолеты из Петрозаводска в Москву будут лететь два раза в неделю.