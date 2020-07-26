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Кометы из Петрозаводска в Сенную Губу пойдут с 5 августа

Новости. Общество
12:36, 27 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Перевозки скоростными судами на подводных крыльях по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Великая Губа" будут осуществляться три раза в неделю.

Как рассказал "Столице на Онего" начальник отдела транспорта Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Андрей Наумов, с 5 августа откроются социальные рейсы водным транспортом на Сенную Губу. На конкурс заявился один перевозчик, который в результате и стал победителем. Контракт находится на подписании.

"В этом году мы увеличиваем количество рейсов. Кометы будут ходить не два, а три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям", - отметил Наумов.

Ранее жители Заонежья пожаловались на отсутствие транспорта. Люди вынуждены добираться до своих деревень на лодках.

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