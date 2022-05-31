Комфортный туалет открывается в приграничном городе Карелии

В Сортавале предприниматели открывают комфортный общественный туалет на площадке у входа в парк Ваккосалми.

В паблике администрации Сортавальского поселения сообщается, что предприниматели Евгения Добрякова (ООО «Паасо») и Марина Негеле начинают свою работу на площадке у входа в парк Ваккосалми.

«Совместно с компанией ОАО „РЖД“ предприниматели открывают комфортный туалет, что в туристический сезон на маршруте очень актуально», — отметили в администрации Сортавалы.

Кроме того, по периметру парковочной площади, по информации сортавальских властей, будут установлены торговые павильоны для продажи сувениров и фастфудов, при этом парковка для автобусов и автомобилей не будет ограничена.