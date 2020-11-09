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Комиссия по наградам при главе Карелии назвала критерии определения "лучших людей республики"

Новости. Общество
09:46, 10 Ноября 2020
фото: ИА «Республика» Николай Смирнов
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Звания "Человека года" и лауреатов года в Карелии будут присуждаться по ходатайствам трудовых коллективов жителям республики, которые являются "мастерами-профессионалами" в своем деле.

Критерии определения победителей объявила комиссия по государственным наградам при главе Карелии.

"В конце года будут названы лучшие люди республики, которые войдут в состав лауреатов 2020 года Республики Карелия, и будет назван "Человек 2020 года" Республики Карелия. Среди лауреатов надеемся увидеть мастеров-профессионалов любой из отраслей экономики, промышленности и социальной сферы, общественных деятелей, военнослужащих, представителей культуры, искусства, науки, образования, спорта и других профессий", - говорится в обращении комиссии к трудовым коллективам и общественным организациям.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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